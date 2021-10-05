Ижевск, 5 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении 21-летнего жителя Орловской области по делу о надругательстве над Государственным флагом РФ, совершенном в День России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

Установлено, что 12 июня текущего года подсудимый вывесил флаг России на металлическую конструкцию моста по улице Карла Маркса. На флаг были нанесены оскорбительные надписи. Тем самым мужчина высказал негативное отношение к органам госвласти.

В судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года жительница Саранска разместила в Instagram видео, на котором они с подругой сжигают российский флаг. После того как в интернете поднялась буря негодования, произошедшим заинтересовались в полиции, а ролик акта вандализма был удален из общего доступа.

В ходе следствия и суда подсудимая вину не признала. Она не отрицала факт сожжения, но утверждала, что это был не официальный флаг, а сувенирная продукция. Приговором суда ей было назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

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