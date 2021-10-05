Кишинёв, 5 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Для Молдавии на сегодняшний день альтернативы российскому газу нет. Об этом в интервью телеканалу PRO TV заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

Mingas.ru Запасы газа

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Он отметил, что в настоящее время власти страны ожидают конечную цену на газ от Румынии, однако «она будет дороже, чем российский газ» — на уровне $1 тыс. за 1 тыс. кубометров.

«В переговорах по поставкам газа мы будем руководствоваться исключительно экономической составляющей и покупать газ там, где дешевле», — подчеркнул Спыну.

По его словам, чтобы добиться скидки на газ, Молдавия готова обсудить с Газпромом погашение своих долгов, а также применение требований Энергетического сообщества ЕС, которые затрагивают инвестиции российского газового холдинга в республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, срок действующего контракта на поставку газа в Молдавию из России истёк 30 сентября. На октябрь молдавская сторона подписала соглашение с Газпромом о покупке газа по цене $790 за 1 тыс. кубических метров, чтобы поставки не прекращались. Переговоры об условиях долгосрочного контракта продолжаются.