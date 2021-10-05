Горно-Алтайск, 5 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 21 748, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлено 8 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Усть-Канского, Майминского, Усть-Коксинского и других районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 31, за весь период — 20 636. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 570, за весь период — 285 726», — отметили в оперштабе.