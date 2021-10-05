Тегеран, , 09:11 — REGNUM 3 октября президент Ирана Ибрагим Раисив своем послании поздравил Китай с национальным днём и 72-й годовщиной создания Китайской Народной Республики, заявив, что прочное доверие между двумя странами содействует всестороннему сотрудничеству в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Безусловно, прочное доверие между двумя странами может расширить контекст сотрудничества в формате инициативы «Один пояс — один путь», а также всеобъемлющей программы сотрудничества. Таким образом, межрегиональное сотрудничество приведёт к развитию, стабильности и миру», — говорится в сообщении.

«Неизменная приверженность Китая приоритету развития в глобальной политической повестке дня отражает видение КНР справедливого, ориентированного на людей международного порядка, который принесет пользу всем странам, в частности развивающимся», — отметил иранский президент.

«Я надеюсь, что в новой главе отношений между двумя странами мы увидим продвижение и расширение сотрудничества в экономической, политической и культурной областях, а также реализацию стратегического партнерства», — сообщил Раиси.