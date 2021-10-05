Калуга, 5 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Калужской области анализ выявил основные риски ведения финансово-хозяйственной деятельности (87,3%) в трех группах национальных проектов: «Демография» (44%), «Безопасные качественные дороги» (27,1%) и «Жилье и городская среда» (16,2%). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя областного управления Федеральной налоговой службы Андрея Ламакина.

Пресс-служба правительства Калужской области Правительство Калужской области

Среди основных нарушений — необоснованное заявление вычетов по НДС по фирмам-однодневкам, принятие расходов по фиктивным документам, а также использование наемных работников без официального оформления трудовых отношений. В настоящее время на территории региона осуществляется налоговый контроль в отношении 281 налогоплательщика — заказчика государственных контрактов в рамках национальных проектов на общую сумму 78,9 млрд рублей. Аналогичный мониторинг организован в отношении 448 налогоплательщиков — исполнителей государственных контрактов на общую сумму 25,9 млрд рублей. В области также реализуются 44 региональных проекта. За 8 месяцев 2021 года заключено 206 государственных контрактов в рамках национальных проектов на общую сумму 4,4 млрд рублей.

«Ведомствам предложено при заключении государственных контрактов в рамках национальных проектов включать в конкурсную документацию условие согласия на признание подобных сведений общедоступными, что, несомненно, принесет пользу. В настоящее время в адрес организаций — участников национальных проектов и их контрагентов УФНС направило 226 информационных писем о представлении согласия. Положительный ответ дали пока восемь организаций», — отметил Андрей Ламакин.

В Калужской области налоговыми органами установлены риски в ведении финансово-хозяйственной деятельности с 2018 года по первое полугодие 2021 года на более чем 594 млн рублей. Из них предполагаемая сумма доначислений по проводимым выездным налоговым проверкам превысила 182 млн рублей. Благодаря контрольной работе поступления в бюджет увеличились почти на 240 млн рублей.