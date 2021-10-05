Гай, Оренбургская область, 5 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области против фигуранта громкого дела о тройном убийстве возбудили ряд новых уголовных дел. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru Подозреваемый на допросе

По данным ведомства, установлены признаки ряда дополнительных преступлений. В новых уголовных производствах речь идет об изнасилования и насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийства, в том числе в отношении несовершеннолетней девушки; поджоге со значительным ущербом и угоне автомобиля.

«К настоящему времени подозреваемый допрошен, дал показания по существу, произведена их проверка на месте, возбуждено ходатайство об избрании в отношении Александра Л. меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств», — сказал официальный представитель ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Гае в квартире многоэтажного дома и во дворе обнаружены тела трех девушек. Все они являлись студентками медколлежда и приехали в Гай учиться из Башкирии.