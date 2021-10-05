Челябинск, 5 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Челябинской области за январь-сентябрь от бешенства погибло 55 животных. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Pitomcy.net Бешенство

Среди них две головы крупного рогатого скота, 23 лисы, а также 30 собак и кошек. Такие случаи обнаружены в 50 территориях.

За такой же период 2020 года в регионе зафиксировали 51 случай бешенства. А за весь 2019-й их было 75.