Нью-Йорк, США, 5 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Ассоциацию Джил Албена, которая была удостоена Премии Нансена за 2021 год за работу по оказанию поддержки внутренне перемещенным лицам в Йемене, поздравил верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди. Он заявил об этом 4 октября во время своего выступления на торжественной церемонии награждения, проходившей в онлайн-формате.

Inshorts.com ООН

Как отметил верховный комиссар ООН, названная организация неустанно работала над тем, чтобы у нуждающихся йеменцев из числа внутренне перемещенных лиц, к которой на данный момент относятся порядка 10% жители страны, была крыша над головой, и они получали другие необходимые виды помощи.

Также Гранди добавил, что ассоциация Джил Албена получила премию Нансена за смелость и преданность своему делу, в то время как часть гуманитарных организаций покинула Йемен.

Отметим, премия Нансена вручается с 1955 года за заслуги в области защиты прав вынужденно перемещенных лиц и носит имя норвежского полярного исследователя, лауреата Нобелевской премии мира, бывшего Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев Фритьофа Нансена.