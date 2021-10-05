Мехико, 5 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Проверку в отношении мексиканских граждан, упомянутых в так называемом «досье Пандоры», поручил провести президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом он сообщил 4 октября в ходе пресс-конференции.

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

В обнародованных документах содержатся имена около трех тысяч мексиканцев, большинство из которых составляют предприниматели. В списках также упомянут действующий министр связи и транспорта Мексики Хорхе Арганис Диас.

По словам президента, чиновник объяснил, что более 20 лет назад стал жертвой злоумышленников, которые обманом вывели его деньги за границу. Диас утверждает, что эти средства он якобы получил в рамках работы в строительной компании ICA.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября глава Национальной ассамблеи (парламента) Эквадора Фернандо Вильявисенсио призвал эквадорского президента Гильермо Лассо прояснить сведения и документы, представленные в «досье Пандоры».