Чита, 5 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Забайкальский край известил о стопроцентном выполнении задания Минобороны РФ по военному призыву. Как сообщает 5 октября пресс-служба правительства региона, рамках призыва «Осень-2021» в Вооруженные силы России будет направлено более тысячи новобранцев.

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По информации военного комиссариата Забайкальского края, каждый год весной и осенью ряды Вооружённых сил пополняются молодыми новобранцами, у которых начинается новая жизнь, связанная с военной службой.

«Ребята изучают новые понятия — устав, марш-бросок, наряд, командир. К будущим воинам ежегодно ужесточаются требования. Идеальным должно быть здоровье, нервно-психическая устойчивость.

Большое внимание уделяется профессиональной и спортивной подготовке, наличию военно-учётных специальностей», — пояснили в военном комиссариате Забайкальского края.

Четвёртая призывная кампания проходит в сложных эпидемиологических условиях. Беспрецедентные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди призывников и сотрудников позволяют оградить войска от вируса COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 885, причём 585 из них обнаружили только за минувшие выходные (2−3 октября 2021 года).

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