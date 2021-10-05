Канберра, 5 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. С 4 октября жителям Австралии, вакцинированным от COVID-19, предоставляется шанс выиграть 1 миллион австралийских долларов ($730 тыс.) благодаря новой лотерейной кампании, посвященной ускорению темпов вакцинации в стране. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

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В рамках кампании Million Dollar Vax будут разыграны призы на общую сумму 4,1 миллиона долларов в течение следующих четырех с половиной недель. Ежедневно участникам будут вручать подарочные карты на 1 000 долларов, помимо главного приза в 1 миллион долларов, который будет вручен 5 ноября.

Отмечается, что Million Dollar Vax Alliance спонсируется за счет средств филантропов и корпораций, которые хотят как можно быстрее повысить уровень вакцинации в Австралии и довести его до уровня 80%. Сам проект был запланирован после объявления похожей кампании в американском Огайо.