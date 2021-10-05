Чебоксары, 5 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В одной из квартир поселка Новое Атлашево Чебоксарского района 3 октября обнаружили тело трехлетней девочки с признаками насильственной смерти. В убийстве ребенка подозревают мать, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Чувашии.

Ребенок

По версии следствия, с 30 сентября по 1 октября 42-летняя женщина находилась у себя дома и на почве ссоры с супругом, который отсутствовал в это время, решила убить свою трехлетнюю дочь. Мать перекрыла девочке доступ кислорода мягким предметом, в результате ребенок задохнулся. Затем женщина попыталась свести счеты с жизнью, но осталась жива. В настоящее время она находится в реанимации медучреждения.

По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии раскрыли убийство, совершённое вечером 30 апреля 2021 года в переулке одного из сельских населённых пунктов. По версии правоохранителей, сельчанин во время ссоры задушил местную жительницу.

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