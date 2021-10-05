Москва, 5 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Руководство Facebook выполнило требование Роскомнадзора и удалило из соцсети публикации, которые содержали запрещенный в России контент, заявил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.

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Как уточнили в ведомстве, штраф в 1/10 от оборота Facebook в России все еще грозит, поскольку соцсеть обязана была удалить запрещенный контент в первые сутки после требования Роскомнадзора, а сделала это только после вызова на составление протокола.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роскомнадзора, с начала года компания Facebook проигнорировала требования по удалению в социальных сетях более двух тысяч противоправных материалов. В частности, речь идёт о материалах, «содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент».

Всего с начала текущего года российское ведомство составило в отношении Facebook 19 протоколов за неудаление запрещённых материалов. За правонарушения назначены штрафы, суммарно около 70 млн рублей. Из них судебные решения вступили в силу для штрафов на сумму 43 млн рублей. Компания Facebook штрафы не оплатила.