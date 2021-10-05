Брюссель, 5 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Две ценнейшие статуэтки были возвращены Египту правительством Бельгии. Об этом 5 октября сообщает Arab News.

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Обе статуэтки были признаны незаконно вывезенными из Египта. Одна из них представляет собой раскрашенную фигурку человека, выполненную из известняка. Её египтологи относят к периоду Древнего царства. Вторая статуэтка представляет собой ушебти (погребальная статуэтка, которую помещали в могилу), она выполнена из глины и восходит к поздней эпохе древней египетской цивилизации.

Артефакты были вручены послу Египта в Бельгии Халеду Аль-Бакали во время торжественной церемонии, которая была организована министерством экономики Бельгии.

Как пояснил главный инспектор из управления древностей в Египте Шаабан Абдель-Гавад, работа над возвращением статуэток на родину велась с 2016 года, когда была получена информация о приобретении Бельгией данных артефактов на торгах. Было установлено, что обе статуэтки были выставлены на торги без сопровождающих документов, подтверждающих их законное происхождение.

Аль-Бакали назвал возвращение статуэток важным шагом Египта и Бельгии навстречу друг другу в вопросах сотрудничества в разных областях, а в особенности касающихся возврата египетских ценностей, похищенных и вывезенных из страны контрабандистами. В качестве ответного шага посол пригласил жителей Бельгии посетить Египет и ближе ознакомиться с историей этой страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении Метрополитен-музеем в Нью-Йорке правительству Непала ценного барельефа X века с изображением индуистского божества.