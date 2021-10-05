Тегеран, , 17:45 — REGNUM 3 октября глава Парламентской группы дружбы Ирана и Пакистана Ахмад Амирабади Фарахани заявил, что Афганистан выйдет из сложившейся ситуации при сотрудничестве и участии всех политических групп. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с послом Пакистана в Тегеране Рахимом Хаятом Куреши иранский представитель рассказал о давних связях и общих чертах между Исламской Республикой Иран и Пакистаном и подчеркнул необходимость открытия новых перспектив с целью расширения связей.

Амирабади Фарахани отметил, что Тегеран заинтересован в укреплении отношений с Исламабадом через парламентскую группу дружбы, которая призвана ускорить экономическое и деловое взаимодействие двух стран.

Он также коснулся событий в регионе, в частности, в Афганистане, заявив, что Исламская Республика Иран считает, что сотрудничество и участие всех групп выведут страну из нынешнего кризиса.

Посол Пакистана заявил, что его страна стремится укреплять связи с соседями в культурной, экономической и торговой областях. Он отметил, что поездка представителей парламентской группы дружбы в Исламабад стала поворотным моментом в укреплении ирано-пакистанских отношений.