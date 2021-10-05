Мельбурн, Австралия, 5 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Пенсионер из Мельбурна (столица Виктории, юго-восток Австралии) узнал ошеломляющие новости, когда 4 октября он как ни в чем не бывало решил пойти за продуктами в торговом центре Central Square на севере Мельбурна. Там мужчина узнал, что он стал одним из трех победителей лотереи TattsLotto 4195. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News.

Цитата из м/ф «Утиные истории», реж. Боб Хэтчкок, 1987, США Деньги

В интервью телеканалу мужчина сказал, что совершенно не ожидал победы: «Я подумал: «Да ладно, вы просто шутите» … Это такой большой сюрприз».

»Я хочу побаловать свою семью. Они очень важны для меня. Я заплачу ипотеку за свой дом, а затем отдам все своим детям и внукам», — с восторгом рассказал о своих планах пенсионер.