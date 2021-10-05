Глава Чувашии ответил на вопрос о локдауне
Чебоксары, 5 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. При ухудшении ситуации с коронавирусом могут вводиться локальные локдауны, на отдельно взятых территориях. Об этом ИА REGNUM заявил глава Чувашии Олег Николаев.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»
Комментируя рост числа заболевших COVID-19 и количество госпитализированных, руководитель региона подчеркнул, что в республике делается «всё, чтобы локдаун не произошёл».
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 34 318 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 90. Если в сентябре каждые сутки выявляли не более 90 больных COVID-19, то в октябре суточный прирост стал достигать 90. Выздоровели 31 024 пациента с коронавирусом, умер 2361 человек.