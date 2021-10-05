Чебоксары, 5 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. При ухудшении ситуации с коронавирусом могут вводиться локальные локдауны, на отдельно взятых территориях. Об этом ИА REGNUM заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Комментируя рост числа заболевших COVID-19 и количество госпитализированных, руководитель региона подчеркнул, что в республике делается «всё, чтобы локдаун не произошёл».

«Наша задача — удержать ситуацию, но она очень напряжённая. Не нужно забывать, что, помимо больных коронавирусом, мы должны оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам с другими заболеваниями. Но ситуация становится всё сложнее и сложнее. Если пойдёт резкое ухудшение и станет совсем невмоготу, то возможно введение локальных локдаунов», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 34 318 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 90. Если в сентябре каждые сутки выявляли не более 90 больных COVID-19, то в октябре суточный прирост стал достигать 90. Выздоровели 31 024 пациента с коронавирусом, умер 2361 человек.