Уфа, 5 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Абсолютный минимум температуры воздуха был перекрыт на одной из метеостанций в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Иней, заморозки

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Сообщается, что в ночное время 5 октября текущего года на метеостанции Уфа — Дема была зафиксирована температура воздуха — 6,7°С. При этом в 1938 году в этот день минимальная температура воздуха составляла — 4,5°С.

Отмечается, что в Белокатайском районе Башкирии температура воздуха понижалась до — 5,-12°С.