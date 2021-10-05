Мельбурн, Австралия, 5 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Вечером 4 октября в штате Виктория, расположенном на юго-востоке Австралии, зафиксировали новые подземные толчки. Это произошло в 170 км к востоку от столицы Мельбурна через две недели после землетрясения магнитудой 5,9 балла. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News.

NASA Австралия. Снимок из космоса

Первый подземный толчок силой 2,9 балла потряс город Роусон вечером 4 октября примерно в 23:11 по местному времени. Второй толчок магнитудой 3,0 произошел 5 октября в 7:17 утра. 12 человек сообщили, что почувствовали землетрясение.

Комиссар по чрезвычайным ситуациям штата Эндрю Крисп в прошлом месяце предупредил, что новые подземные могут продолжать сотрясать штат в ближайшие недели и месяцы.

Предупреждение Криспа поступило, когда 22 сентября Виктории столкнулась с последствиями разрушительного землетрясения, которое оказалось самым мощным за всю историю наблюдений.