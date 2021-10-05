Лондон, 5 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Mercedes-Benz S-Class не смог обогнать в дрэг-заезде (гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом с участием двух автомобилей) электромобиль Tesla Model S P100D. Видео заезда было опубликовано на канале CarWow в YouTube.

CarWow Дрэг-заезд между Mercedes-Benz S-Class и Tesla Model S P100D

Соревнования проходили между базовой версией нового Mercedes-Benz S-Class 2021 модельного года и старой Tesla Model S P100D.

В данном заезде принимал участие новый Mercedes-Benz S 500. Модель оснащена 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и мягкой гибридной технологией Mercedes EQ Boost. Мощность установки составляет 429 л. с. При этом мотор Tesla Model S P100D выдает 588,79 л. с. и 1248 Нм крутящего момента.

В первой гонке два седана вместе участвуют в дрэг-гонке на 402 метра. Tesla проходит эту дистанцию за 12,2 с, а немецкая модель — за 13,6 с.

Mercedes-Benz S-Class также уступает американской модели в соревновании на скорости 48 км/ч и на скорости 129 км/ч.

Ранее было опубликовано видео, в котором Lamborghini Aventador уступил в дрэг-заезде Tesla Model S Plaid.

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