Оренбург, 5 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по состоянию на конец сентября, на учете в службе занятости числилось 10,7 тыс. безработных. По сравнению с пиковым периодом 2020 года количество безработных снизилось в семь раз. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Антонио Берни. Безработица. 1934

Чиновники отмечают важную роль программ по снижению напряженности на рынке труда. В частности, действуют дополнительные меры поддержки работодателей по субсидированию найма при трудоустройстве безработных граждан, расширены программы обучения для безработных.

Рынок труда продолжает восстанавливаться. С начала 2021 года при содействии службы занятости трудоустроены 34,3 тыс. человек. На профессиональное обучение и повышение квалификации направлены 2,5 тыс. оренбуржцев.