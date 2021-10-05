Чита, 5 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Забайкалье по состоянию на 5 октября собрано 30 тысяч тонн зерна, сообщил начальник отдела растениеводства регионального минсельхоза Роман Катников. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

«Ясная погода, установившаяся на прошлой неделе в ряде районов, позволила немного наверстать упущенные из-за обильных осадков дни для проведения уборочных работ. Можно сказать, что сейчас мы по урожайности практически приблизились к уровню прошлого года.

В настоящее время зерновые культуры скошены на площади 31 тысячи гектаров, получено 30,2 тысячи тонн пшеницы и овса. Год назад на эту дату было убрано 37 тысяч гектаров, валовой сбор составлял 33,5 тысячи тонн зерна», — пояснил чиновник, уточнив что средняя урожайность в 2021 году составляет 14,6 центнеров с гектара, что на один центнер выше прошлогоднего показателя.

«В целом, виды на урожай неплохие. Если в октябре позволят погодные условия в виде солнечных и сухих дней, то наши аграрии смогут превзойти уровень 2020 года», — считает представитель краевого министерства сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье к 2022 году должна завершиться масштабная стройка первого зернового железнодорожного терминала. Проект реализуется в рамках в Забайкальске, где расположена одна из территорий опережающего развития региона.

В общей сложности сельхозтоваропроизводителям Забайкалья в 2021 в году предстоит убрать зерновые культуры с площади 118 тысяч гектаров.

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