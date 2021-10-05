Майминский район, Алтай, 5 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Республике Алтай на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Павел Глуховских. По словам главы Майминского района Романа Птицына, коронавирус оказался для него слишком тяжёлым ударом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы главы администрации Майминского района Романа Птицына в инстаграм Ветеран Великой Отечественной войны Павел Глуховских

Павел Артемьевич ушёл на фронт добровольцем в августе 1941 года, с боями прошёл всю войну, участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Австрии. Под конец войны, при взятии Вены был ранен и попал в плен, однако бежал и снова продолжил службу. Был демобилизован в 1947 году.

«Павел Артемьевич — настоящий герой-орденоносец, он награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья» и другими», — отметил глава района.

После войны ветеран жил в Горном Алтае, преподавал в Майминской первой школе.