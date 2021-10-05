Пекин, 5 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Переговоры проведет на нынешней неделе в Швейцарии член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), секретарь комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи с помощником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом 5 октября сообщает газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Наиболее высокопоставленный дипломат Китая Ян Цзечи проведет переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Швейцарии на этой неделе, заявили осведомленные с деталями встречи источники», — говорится в материале издания.

Также указывается, что переговоры, вероятнее всего, будут проведены 6 октября и добавляется, что они пройдут менее чем через месяц после телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и американским президентом Джо Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай должен прекратить военное, дипломатическое и экономическое провокационное давление в отношении Тайваня.