Тегеран, 5 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. 3 октября иранский музыкант Хоссейн Валинеджад из города Ширван занял первое место на Международном фестивале искусств Бахши в Узбекистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава Управления культуры и исламского руководства ШирванаЭбрахим Аббаспурсообщил IRNA, что Валинеджад, который представлял Иран на фестивале, получил статуэтку и три художественных украшения.

В международном фестивале приняли участие Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Афганистан и Иран.

В 2019 году Валинеджад получил почетное упоминание и награду в 500 долларов от Международной этнической музыки Шелкового пути в Узбекистане. Он также имеет художественную награду второй степени и был награжден на различных национальных и международных музыкальных фестивалях.

Ширван — город на северо-востоке Ирана (провинция Боджнурд). Население города составляет 157 000 человек.