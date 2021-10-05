Канберра, 5 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Ключевая ставка в Австралии останется на рекордно низком уровне 0,1%. 5 октября Резервный банк Австралии решил оставить процентную ставку на прежнем уровне, несмотря на критику, что исторически низкие ставки «перегружали» рынок недвижимости. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Процентная ставка

В своем заявлении председатель регулятора Филип Лоу отметил рост цен на недвижимость, но заявил, что инфляция еще недостаточно высока, чтобы оправдать повышение процентной ставки.

«Цены на жилье продолжают расти, хотя товарооборот на некоторых рынках снизился после вспышки коронавируса … Рост жилищного кредитования ускорился из-за более высокого спроса на кредиты как со стороны владельцев, так и со стороны инвесторов. Совет финансовых регуляторов обсуждает среднесрочные риски для макроэкономической стабильности быстрого роста кредитования в период исторически низких процентных ставок», — говорится в заявлении Лоу.