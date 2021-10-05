Ижевск, 5 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 5 октября прививку от коронавируса сделали 400 993 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от COVID-19

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Второй компонент препарата получили 328 160 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 2405 жителей республики. 887 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 46 203 человека, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 1110 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в республике провели 1 780 404 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4477 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8688 исследований.

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