Чита, 5 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Жителей Забайкальского края предупредили о возможном пропадании телевизионного и радиоэфира в ближайший месяц. Как пояснила помощник министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона Лидия Царькова, явление солнечной интерференции, по прогнозам специалистов продлится до 23 октября.

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По словам инженера производственно-технического отдела Забайкальского краевого радиотелевизионного передающего центра Александра Чернышова, перерывы вещания будут составлять от нескольких секунд до нескольких минут в периоды максимального солнечного воздействия.

«Как известно, солнце — мощный источник электромагнитного излучения. Двигаясь к нашей планете, поток излучения встречает на своем пути космический спутник связи. И так происходит, что дважды в год траектории лучей от космического аппарата и от солнца встречаются на пути к ретранслятору. В эти самые моменты и происходит явление интерференции — искажение волн и нарушение сигнала», — рассказал Александр Чернышов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре аналогичное предупреждение получили жители Приморья.

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