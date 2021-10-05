Сиэтл, США, 5 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В массовую многопользовательскую игру New World компании Amazon в пик онлайна играли более 913 тыс. пользователей сервиса Steam. Об этом 5 октября сообщает портал Game Informer.

Скриншот с YouTube New World

Издание отметило, что, таким образом, New World с лёгкостью обошла по этому показателю таких постоянных лидеров рейтинга, как Counter-Strike и Dota 2. Автор статьи отметил, что теперь остаются открытыми вопросы о том, смогут ли серверы игры выдержать такое количество игроков и сможет ли New World не только удержать онлайн на подобном уровне, но и «поднять» его.

Напомним, полноценный релиз New World состоялся 28 сентября 2021 года. Разработкой игры занимается студия Amazon Game Studios Orange County. Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры обнаружили странности в некоторых механиках игры.