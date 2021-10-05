Сидней, Австралия, , 08:51 — REGNUM Доминик Перротте был приведен к присяге в качестве 46-го премьер-министра штата Новый Южный Уэльс, расположенного на юго-востоке Австралии. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News.

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Перротте был избран лидером местного отделения Либеральной партии утром того же дня в ходе голосования после внезапной отставки уходящего премьер-министра штата Глэдис Бережиклян. Принимала присягу у Перротте в доме правительства губернатор Нового Южного Уэльса Маргарет Бизли.

Стюарт Эйрес был приведен к присяге в качестве заместителя премьер-министра, а Мэтт Кин — в качестве казначея Нового Южного Уэльса и министра окружающей среды.

Новый премьер-министр штата Перротте также подтвердил, что других перестановок в кабинете министров не будет.