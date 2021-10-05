Тбилиси, , 08:49 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 4 октября провёл встречу с прибывшим в Тбилиси министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что стороны обсудили вопросы стратегического партнёрства и безопасности в регионе. Кроме того, Закиров и Гарибашвили обсудили военное сотрудничество Азербайджана и Грузии.

«На встрече также было отмечено, насколько важную роль играют энергетические и транспортные магистрали, проходящие на территории Грузии, с точки зрения энергобезопасности Европы», — говорится в сообщении.

Представители Баку и Тбилиси также обсудили трёхстороннее сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции, отметив, что этот формат является «уникальным региональным механизмом».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Грузии начались военные учения Eternity — 2021, в которых участвуют военнослужащие из Грузии, Азербайджана и Турции. Манёвры продлятся до 8 октября.

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