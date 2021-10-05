Чебоксары, , 08:48 — REGNUM Законопроект о принципах организации публичной власти, внесенный в Госдуму, вызывает «много вопросов» и требует «очень глубинного анализа». Об этом в интервью ИА REGNUM заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Олег Николаев Duma.gov.ru

По его словам, в законопроекте «нужно изучить очень детально каждый пункт».

«Он требует очень глубинного анализа, детального изучения каждого пункта. И конечно, не надо спешить с реализацией в региональном законодательстве, даже если он будет принят на федеральном уровне», — считает Олег Николаев.

Глава Чувашии сообщил, что у него «очень много внутреннего противоречия и непонимания, как его реализовать», вызывает пункт о приравнивании работы депутатов региональных парламентов к государственным должностям.

«Это самый неоднозначный для меня пункт, так как он означает, что парламент надо будет либо распускать, либо объявлять новые выборы, потому что многие депутаты просто не откажутся от своих обязанностей в бизнесе и на других должностях. И таких вопросов очень много», — пояснил Олег Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на совершенствование организации публичной власти в регионах, внесли в Госдуму депутатПавел Крашенинников(«Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас. В случае его принятия это будет новый закон, состоящий из 11 глав и 65 статей.