Чебоксары, 5 октября 2021, 08:48 — REGNUM Законопроект о принципах организации публичной власти, внесенный в Госдуму, вызывает «много вопросов» и требует «очень глубинного анализа». Об этом в интервью ИА REGNUM заявил глава Чувашии Олег Николаев.
По его словам, в законопроекте «нужно изучить очень детально каждый пункт».
Глава Чувашии сообщил, что у него «очень много внутреннего противоречия и непонимания, как его реализовать», вызывает пункт о приравнивании работы депутатов региональных парламентов к государственным должностям.
Подробнее: Законопроект о работе заксобраний в регионах внесен в Госдуму
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на совершенствование организации публичной власти в регионах, внесли в Госдуму депутатПавел Крашенинников(«Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас. В случае его принятия это будет новый закон, состоящий из 11 глав и 65 статей.