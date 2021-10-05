Ижевск, 5 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 5 октября провели 1 780 404 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru В лаборатории по исследованию на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 4477 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8688 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 30 человек. Это очередной печальный рекорд по числу летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 27 жителей республики.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2158 человек.

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