Брюссель, 5 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Сумма €2,1 млрд будет выделена Финляндии со стороны ЕС для реализации национального плана восстановления и устойчивости республики. Об этом 4 октября заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 4 октября на пресс-конференции.

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По ее словам, власти Евросоюза решили дать «зеленый свет» программе финских властей. Фон дер Ляйен отметила, что средства будут предоставлены в рамках программы «ЕC нового поколения» (Next Generation EU). Она также рассказала, что план включает «реформы и инвестиции», которые должны содействовать «зеленому и цифровому переходам Финляндии».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС нечестно распределяет средства между странами для помощи в борьбе с последствиями пандемии.