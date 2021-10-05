Ижевск, 5 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 30 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Это очередной печальный рекорд по числу летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 27 жителей республики.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Койко-место с ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Скончались женщины в возрасте 53, 62, 69, 71, 72, 73, 76, 82, 83, 84, 85, 86 и 95 лет, а также мужчины в возрасте 25, 52, 56, 58, 65, 69, 71, 75 и 86 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2158 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в регионе выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 276 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 54 799 случаев. Активным носителем коронавируса в республике в настоящее время является 8491 житель.

Читайте также: Удмуртия побила рекорд по приросту новых случаев заражения коронавирусом