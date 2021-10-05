Оренбург, 5 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. И.о. главы Оренбурга Сергей Салмин поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив, что каждый учитель вносит свой личный вклад в развитие системы образования, отдаёт много сил и энергии, вкладывает душу в работу с детьми.

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«Ваш профессиональный праздник — это прекрасная возможность поблагодарить вас за самоотверженный труд, за терпение, доброту и знания, которыми вы щедро делитесь со своими учениками. Вам никогда не было легко — во все времена к учителям предъявляли высокие требования. И даже сегодня в этот крайне сложный период пандемии вы продолжаете не просто учить детей, а даете им глубокие знания и помогаете формировать нравственные ориентиры», — сказал он.

В 98 образовательных организациях Оренбурга трудятся более 4700 педагогов. По словам Салмина, приятно отметить, что в 2021 году в школы пришли 122 молодых учителя.