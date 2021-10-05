Джакарта, 5 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие во встречах в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Kompas.

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Большинство стран-членов АСЕАН выразили разочарование в связи с урегулированием ситуации в Мьянме.

По словам главы МИД Индонезии, некоторые страны придерживаются мнения, что АСЕАН не должна действовать как обычно при рассмотрении событий, связанных с конфликтом в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии присутствовала на заседании совета АСЕАН по вопросам политики и безопасности, на Координационном совещании АСЕАН и на встрече министров иностранных дел АСЕАН.