Москва, 5 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Министерства здравоохранения России поддержал идею «Общественной потребительской инициативы» использовать систему цифровой маркировки для контроля продажи алкоголя около социальных объектов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо общественников, направленное в Минздрав, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкоголем

Отмечается, что с помощью цифровой маркировки можно будет блокировать продажу алкоголя и сигарет там, где нарушены нормативы по расстоянию от объектов, предназначенных для оказания образовательных услуг.

Система учитывает локацию каждой торговой точки, её оператор может использовать информацию о других объектах из государственных и частных баз.

«В итоге люди не смогут купить сигареты и алкоголь в определенной зоне, потому что товар на кассе будет невозможно пробить», — отметил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве предложили ввести запрет на продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года.

Ведомство разработало поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ) и направило их участникам правительственной рабочей группы по «регуляторной гильотине» для согласования.

Идею Минздрава Росcии о запрете продажи любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года поддерживают 39% граждан.

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