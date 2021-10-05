Москва, 5 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Запасы золота в России при текущем уровне добычи составляет 36 лет. Об этом заявили в Роснедрах, комментируя заявление гендиректора «Полюса» об исчерпании запасов золота в стране, передаёт ТАСС.

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Согласно данным Государственного баланса запасов РФ, уровень воспроизводства запасов золота за последние шесть лет превышает уровень добычи. На 1 января 2021 года разведанные запасы золота составляли 15 тыс. 319 тонн. При текущем уровне добычи 427 тонн (за 2020 год).

Ежегодно достигается расширенное воспроизводство запасов золота. «Таким образом, информация Грачева об исчерпании запасов золота, не подтверждается», — подчеркнули в Роснедрах.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев заявил, что через 10−20 лет России может столкнуться с недостатком запасов золота.

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