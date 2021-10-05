Сеул, 5 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В августе 2021 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн-шопинг, увеличился на 16,8%, до 15,7 трлн вон (~$13,2 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Movingvan.ru Шопинг

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Согласно опубликованным данным, августовский показатель является самым высоким с 2001 года, когда начался сбор соответствующих данных.

Известно, что продажи продуктов питания в Южной Корее выросли на 30,8%, бытовой техники, электроники и устройств связи — на 13,7%, сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства — на 32,5%.

Между тем на доставку еды жителей Южной Кореи потратили 2,4 трлн вон (~$2 млрд), что является самым высоким показателем с 2017 года.

72,7% транзакций пришлись на мобильные устройства.

Эксперты отмечают, что рост показателей обусловлен нормами социального дистанцирования, сохраняющимися в условиях пандемии коронавирусом, а также Олимпийскими играми в Токио.