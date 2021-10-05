Ижевск, 5 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 5 октября выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 276 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 54 799 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 19 детей в возрасте до 14 лет и 41 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 178 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 44 150 человек. Скончались 2158 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 30 летальных случаев, республика обновила рекорд по числу смертей за сутки с начала пандемии, накануне скончались 27 жителей региона.

Активным носителем коронавируса в республике в настоящее время является 8491 житель. Из числа получающих лечение 6671 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 1822 человека — в состоянии средней степени тяжести, 558 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения Удмуртии на фоне роста числа заражений коронавирусом подготовит для регионального управления Роспотребнадзора перечень категорий граждан, в отношении которых вакцинация должна быть обязательной. В первую очередь, в перечень работников для обязательной вакцинации могут внести тех, кто активно контактирует с жителями по службе.

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