Ташкент, 5 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева создается Общественный фонд по поддержке детей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Фонд создается в целях лечения детей из нуждающихся семей, круглых сирот, детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, и детей с инвалидностью, поддержки получения ими образования, обеспечения жильем и овладения профессией.

Основные денежные средства Детского общественного фонда формируются за счет госбюджета, добровольных пожертвований физических и юридических лиц, грантов, выделяемых государственными, зарубежными и международными организациями, зарубежными государствами, средств, поступивших посредством механизмов краудфандинга, доходов, полученных от размещения временно свободных средств на депозитах коммерческих банков и других источников.

Согласно документу, детский общественный фонд освобождается от всех видов налогов, за исключением социального налога.