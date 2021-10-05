Самара, 5 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Привить 80% взрослого населения от COVID-9 намерены к 1 ноября в Самарской области. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Сообщается, что в регионе завершили вакцинацию от этой инфекции 1 млн 79 тысяч жителей области. При этом исполнение плана вакцинации в Самарской области выше, чем в среднем по РФ.

«К 1 ноября необходимо достичь 100% от плана и привить 80% взрослого населения, и сейчас крайне важно продолжать разъяснительную работу с населением, особенно с пожилыми людьми», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время от гриппа получили прививки свыше 205 тысяч жителей.

Медицинские работники напоминают, что интервал между прививками от COVID-19 и от гриппа должен составлять не менее одного месяца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области поручил срочно увеличить число инфекционных коек.