Челябинск, 5 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Возле Троицка Челябинской области сотрудники мобильной группы таможни задержали грузовик с контрафактной одеждой из Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Мвд.рф Уничтожение контрафакта

В ходе досмотра было изъято более двух тысяч пар контрафактных носков. Размер ущерба правообладателям составил 1,7 млн рублей. Также там обнаружили 890 единиц детской и женской одежды на примерную общую сумму 2,3 млн рублей, на которой не было обязательной маркировки.

Товар изъяли сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Сейчас полиция решается вопрос о возбуждении уголовных дел по двум статьям УК РФ.