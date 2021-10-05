Москва, 5 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над финским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Хоккей

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Михаил Григоренко, оформивший дубль, Константин Окулов и Павел Карнаухов. У «Куньлуня» отличился форвард Спенсер Фу.

На сегодняшний день ЦСКА занимает восьмое место в КХЛ, на счету команды 18 очков. «Куньлунь» идёт на 22-м месте с восемью очками.

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