Чита, 5 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. По случаю Дня учителя, отмечаемого сегодня, 5 октября, губернатор Забайкалья Александр Осипов поздравил педагогов с профессиональным праздником. В его обращении, в частности говорится:

Алексей Колчин ИА REGNUM Учитель в классе

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«Учитель — уникальная профессия, и чаще всего в нее приходят на всю жизнь. Каждый из нас знает, насколько важна роль твоего учителя в формировании твоей личности. Что по-настоящему любящий своих учеников педагог оказывает на человека влияние и неизгладимое воздействие, сравнимое, а нередко даже большее, чем самые родные и близкие люди. Я желаю вам взаимной любви с теми, кого вы учите.

Мира, лада, дружбы в ваших коллективах. Мы стараемся сделать все, чтобы привести наши школы, детские сады и ясли, техникумы и колледжи в нормальное состояние, обеспечить вам достойные условия работы, нормальную заработную плату».

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае сегодня, 5 октября, проводится множество мероприятий, посвящённых Дню учителя: флешмобы, акции, поздравления.

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