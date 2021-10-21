Страны мира продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией. Всего в мире зарегистрировано уже около 235 млн подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. По мнению медиков, помочь остановить распространение коронавируса может вакцинация. При этом необходимо дальнейшее соблюдение ограничительных мер. На сегодняшний день известно, что в Нью-Йорке вступил в силу закон об увольнении невакцинированных учителей и сотрудников государственных школ. В Албании ввели обязательную вакцинацию студентов. В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для детей. Индонезия выступила за использование сертификатов о вакцинации в регионе. А латвийские врачи обратились к правительству страны с призывом незамедлительно ввести строгие ограничительные меры по борьбе с COVID-19. По их словам, речь идёт о «срочных и радикальных решениях». Подробности о ситуации с коронавирусом в мире читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:42 05.10.2021 Латвийское общество врачей и Латвийская ассоциация молодых врачей обратились к правительству страны с призывом незамедлительно ввести строгие ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил латвийский портал Rus.LSM.lv. Читайте также: Врачи призвали Латвию принять «радикальные решения» против COVID-19

08:54 05.10.2021 Пенитенциарная система Виктории не смогла противостоять COVID-19 во время шестого по счету локдауна в Мельбурне. В настоящее время, по крайней мере, 51 активный случай заболевания был выявлен в шести тюрьмах. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В австралийской Виктории коронавирус активно распространяется в тюрьмах

08:55 05.10.2021 В Австралийской столичной территории за прошедшие сутки было зарегистрировано 33 новых случая коронавируса. Из них 28 связаны с предыдущими цепочками заражения, и еще пять остаются в стадии расследования. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В столице Австралии всех медиков обяжут пройти вакцинацию от COVID-19

08:57 05.10.2021 В Азербайджане медики в течение суток 4 октября выявили 391 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 4962 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом: В Азербайджане за сутки выявили почти 400 случаев заражения коронавирусом

09:02 05.10.2021 5 октября у себя в Twitter профессор Университета Мельбурна и декан медицинского факультета Нэнси Бэкстер сообщила, что Австралия обогнала США по процентному соотношению привитого от COVID-19 населения первым компонентом вакцины. Читайте также: Австралия превзошла США по темпам вакцинации от COVID-19

09:03 05.10.2021 С 4 октября жителям Австралии, вакцинированным от COVID-19, предоставляется шанс выиграть 1 миллион австралийских долларов ($730 тыс.) благодаря новой лотерейной кампании, посвященной ускорению темпов вакцинации в стране. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Привитые от COVID-19 жители Австралии смогут выиграть $730 тыс. — Nine News

09:05 05.10.2021 Выступая 5 октября в эфире телеканала Nine News, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в очередной раз отчитал премьер-министра Квинсленда Анастейшу Палащук за ее жесткую позицию в отношении регулирования границы штата на фоне пандемии и заявил, что федеральное правительства не будет «опустошено» из-за постоянных траншей правительству одного штата. Подробности в материале: Премьер-министр Австралии раскритиковал главу правительства Квинсленда

09:12 05.10.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили ещё шесть случаев заражения коронавирусом

09:13 05.10.2021 На Кипре с 7 октября на неделю изменится эпидемический статус девяти стран. Новый семидневный реестр деления государств на категории опубликовало министерство здравоохранения островного государства. Об этом: Власти Кипра изменили эпидемический статус девяти стран

09:34 05.10.2021 Коронавирус начал распространяться в китайском Ухане летом 2019 года, пишет Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0. Об этом: В Британии допустили появление коронавируса в Ухане летом 2019 года

09:35 05.10.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 9846 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает украинский минздрав. Об этом: На Украине за сутки выявили свыше 9,8 тыс. носителей коронавируса

09:40 05.10.2021 Поскольку жители Виктории, где эпидемиологическая ситуация не позволяет гражданам совершать покупки в магазинах, делают все больше онлайн-заказов в условиях локдауна, Почта Австралии оказалась заваленной работой, что привело к сбоям на территории всей страны. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии наблюдаются перебои в работе почтовой службы

09:41 05.10.2021 Женщина в маске в торговом комплексе [Дарья Драй © ИА REGNUM]

09:43 05.10.2021 В мире по состоянию на 05.10.2021 зарегистрировано 235 429 822 подтверждённых случая заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 452 709 случаев (0,19%), сообщает Роспотребнадзор.

09:43 05.10.2021 За последние 24 часа в штате Виктории выявили 1 763 случая коронавируса, что стало наибольшим ежедневным числом случаев SARC-CoV-2, зарегистрированным штатом или территорией Австралии за все время пандемии. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News. Об этом: В австралийской Виктории за сутки выявили более 1760 носителей SARS-CoV-2

09:43 05.10.2021 В ходе 314 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 144 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 140 случаев заражения коронавирусом

09:45 05.10.2021 В то время, как цифры по коронавирусу устремились ввысь в соседней Виктории, эпидемиологическая ситуация в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) постепенно стабилизируется. За последние сутки в штате выявлено всего 608 новых случаев коронавируса. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News. Об этом: Эпидситуация в австралийском Новом Южном Уэльсе стабилизируется — Nine News

10:04 05.10.2021 4 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 121 347, причем 238 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: А Иране за сутки COVID-19 унес жизни 238 человек

10:15 05.10.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 33 679 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2800 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 5 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили 2800 носителей коронавируса

10:49 05.10.2021 Данные Роспотребнадзора на 5 октября: «По общему количеству выявленных случаев (заражения коронавирусом — прим. ред.) среди регионов мира первое место занимает Американский регион (90 594 442), там же зарегистрирован наибольший прирост за сутки — 205 127 (или 10,8 на 100 тыс.). Наибольшее число случаев на 100 тыс. населения зафиксировано в Юго-Восточной Азии (6019,6). В Западно-Тихоокеанском регионе — максимальный прирост в относительных значениях (0,38%)».

11:18 05.10.2021 Судья в защитной маске. (сс) All-Pro Reels

11:32 05.10.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 25 355 человек. Об этом 5 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: В Южной Корее от COVID-19 привили более 77% населения

11:41 05.10.2021 В Грузии с 6 октября смягчат карантинные меры. Об этом 5 октября сообщил на брифинге глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе. Читайте подробнее: В Грузии решили ослабить карантинные меры

11:57 05.10.2021 Девять из десяти взрослых жителей Южной Кореи получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее 90% взрослого населения получили первую дозу вакцины

12:36 05.10.2021 Вакцина AstraZeneca. (сс) Gencat

12:47 05.10.2021 В Армении за последние сутки провели 6904 исследования на коронавирус, из которых 891 дало положительный результат. Об этом 5 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте подробнее: В Армении за сутки выявили почти 900 случаев заражения коронавирусом

12:55 05.10.2021 Ожесточенные дебаты об эффективности вакцин от COVID-19 ведутся в Панаме среди врачей и других людей, что вынудило министра здравоохранения страны Луиса Франсиско Сукре сделать заявление на этот счёт. Об этом пишет Prensa Latina. Он призвал тех, кто не является сторонником вакцинации, уважать право тех, кто верит в неё. Министр также решил сделать прививку, потому что «распространять необоснованный страх» неправильно, особенно в таком деликатном вопросе, как пандемия коронавируса. Читайте также: Власти Панамы просят антипрививочников не распространять фейки

13:38 05.10.2021 Резкое увеличение числа платных тестов на коронавирус, проведение оплаченных государством вакцинации и приема пациентов для разгрузки государственного здравоохранения привели к бурному росту сектора частной медицины в Эстонии. Об этом сообщил эстонский портал ERR. Об этом: Сектор частной медицины стремительно развивается в Эстонии благодаря ковиду

13:43 05.10.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 172 теста на коронавирус, из которых 53 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 5 октября сообщила агентству «Рес». Подробности в материале: В Южной Осетии выявили ещё более 70 случаев заражения коронавирусом

13:45 05.10.2021 Эстония получит из Фонда восстановления экономики Евросоюза в период коронавируса COVID-19 примерно на 20% меньше, чем первоначально планировалось. Об этом сообщила канцелярия правительства страны со ссылкой на премьер-министра Каю Каллас. Читайте подробнее: Брюссель решил сократить ковид-помощь Эстонии на 20%

13:55 05.10.2021 Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём призвал правительство не допустить дискриминации непривитых от COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра. Подробности в материале: В Южной Корее призвали жителей страны соблюдать антиковидные меры

13:59 05.10.2021 В Черногории 54,1 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 47,4 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения. На данный момент введено 464 087 доз вакцины против коронавируса. Читайте также: В Черногории полностью привили 47,4% взрослого населения

14:15 05.10.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1404 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 1404 случая заражения коронавирусом

14:17 05.10.2021 В понедельник, 4 октября, в Латвии было сделано 15 382 теста на коронавирус, положительными оказались 1 010 проб. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний. Читайте также: В Латвии установлен рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

14:27 05.10.2021 Болгарские учёные объявили о завершении работ по созданию так называемой «альтернативной вакцины» от COVID-19. Об этом сообщает ТВ Болгарии. Согласно официальной информации, речь идёт о лекарственном прототипе, который пока не проходил соответствующего тестирования. Как утверждают авторы проекта, в основу нового препарата заложены формулы и характеристики известных мировых аналогов. Читайте подробнее: В Болгарии разработали прототип собственной вакцины от COVID-19

14:44 05.10.2021 В Киеве обеспокоены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и в Крыму и готовы оказать жителям этих регионов помощь в борьбе с COVID-19. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Подробности в материале: Киев предложил помочь жителям Донбасса и Крыма в борьбе с COVID-19

15:31 05.10.2021 В Грузии временно прекратили регистрировать жителей на первую прививку вакциной от COVID-19 от компании AstraZeneca. Об это 5 октября сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Читайте подробнее: В Грузии приостановили регистрацию на прививку AstraZeneca

15:55 05.10.2021 На фоне резкого распространения коронавируса СOVID-19 число людей, проходящих вакцинацию, в Эстонии не растет, а сокращается. Об этом сообщил местный портал ERR со ссылкой на данные министерства здоровья и труда Эстонии. Читайте подробнее: Число вакцинируемых в Эстонии снизилось до минимума

16:15 05.10.2021 Правительство Латвии введет чрезвычайное положение (ЧП) на территории страны. Об этом президент Эгил Левитс заявил латвийскому телеканалу Riga TV24. Левитс подчеркнул, что ситуация очень серьезная, а меры по борьбе с эпидемией явно недостаточно эффективны, поскольку болезнь снова начинает одерживать верх. Он обратил внимание на тот факт, что половина населения Латвии вакцинирована, а другая половина — нет. Подробности в материале: Латвия ждет введения чрезвычайного положения

16:23 05.10.2021 В Черногории 11 человек умерли от последствий, связанных с инфекцией SARS-CoV-2. Институт общественного здравоохранения объявил, что за сутки в общей сложности было диагностировано 410 новых положительных случаев инфекции. Самому младшему из погибших был 61 год, а самому старшему — 86 лет. Общее число смертей, связанных с ковидом, в Черногории с начала пандемии составляет 1954 человека. Сообщается о выздоровлении 643 больных. Число активных в настоящее время случаев в Черногории составляет 5911. Подробности в материале: В Черногории растут показатели суточной смертности от ковида

16:24 05.10.2021 Министерство здравоохранения Греции объявит 6 октября о новом плане борьбы с пандемией, сообщил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис на телеканале ANT1 5 октября.

16:25 05.10.2021 Для борьбы с неконтролируемым распространением коронавируса в Латвии следует прибегнуть к тактике регулярных локдаунов — хотя бы на одну неделю каждый месяц. С такой идеей на своей странице в социальной сети Facebook выступил известный латвийский эпидемиолог Никита Троянский. Читайте также: Эпидимиолог предложил проводить в Латвии ежемесячно «военные локдауны»

16:26 05.10.2021 Школьники в Гане в защитных масках. (сс) Kwabenabaop

17:38 05.10.2021 Кенийцы в масках. (сс) Andy Maitei

17:46 05.10.2021 Требование американских работодателей о тестировании сотрудников на COVID-19 привело к дефициту эксспресс-тестов по всей стране в последние недели, сообщает 5 октября Reuters. Об этом: «Спрос стал сумасшедшим», — в США закончились тесты на COVID-19

17:53 05.10.2021 Жители одной из деревень Гватемалы, выступающие против вакцинации, напали на медсестер, пытавшихся сделать прививку от COVID-19, и удерживали их в течение семи часов, сообщает 5 октября BBC. Читайте также: Крестьяне Гватемалы напали на медсестер, проводивших вакцинацию от COVID-19

17:54 05.10.2021 Правительство Словении ограничило движение в Любляне, на озере Блед и вокруг конференц-зала в населённым пункте Брдо во время саммита ЕС — Западные Балканы 5 октября, чтобы протесты против ковид-паспортов, которые продолжаются в этой балканской стране уже некоторое время, не сорвали это мероприятие. Об этом сообщили словенские СМИ. Читайте подробнее: Противники ковид-паспортов в Словении хотели сорвать европейский саммит

19:46 05.10.2021 С начала пандемии в Греции подтверждено 666 517 случаев инфицирования. Читайте подробнее: Греция подтвердила 2876 новых случаев заражения коронавирусом

20:02 05.10.2021 Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас раскритиковал премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса за борьбу с пандемией. Ципрас заявил, что Мицотакис не может «притворяться, будто все идет хорошо». Об этом: Премьер-министра Греции причислили к «опасным врагам истины»

20:47 05.10.2021 Сербия все еще не намерена вводить ковид-паспорта для своих граждан, так как на данном этапе не сможет контролировать их выпуск. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 5 октября после заседания национального штаба по борьбе с эпидемией коронавируса. Читайте также: Сербия по-прежнему не намерена вводить ковид-паспорта

20:56 05.10.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 355 049 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6303 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 355 тысяч новых случаев COVID-19

21:37 05.10.2021 Женщина в маске [Дарья Драй © ИА REGNUM]

21:52 05.10.2021 Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 1895. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 5 673 312 жителей Косово, всего произведено 1 388 583 инъекции вакцины. Об этом: В Косово за сутки выявили 38 носителей коронавируса

21:53 05.10.2021 Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случаев было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 11 787. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 399 носителей коронавируса

22:14 05.10.2021 Полиция Словении применила слезоточивый газ и водяные пушки против людей, протестующих 5 октября на Площади республики в Любляне. Об этом сообщил портал Klix. Демонстранты собрались в центре города, чтобы выразить несогласие со строгими мерами борьбы против коронавируса. Читайте также: Полиция Словении разогнала протесты в центре Любляны

22:48 05.10.2021 С 1 октября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на восемь. Такие данные 5 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Читайте также: В Швеции от COVID-19 скончались еще восемь человек

22:48 05.10.2021 В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 172 618 случаев заражения коронавирусом, 161 498 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2725 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них семь — за последние 24 часа. Продолжается рост смертности. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 617 носителей коронавируса

23:26 05.10.2021 Крупнейшая частная медицинская организация Нью-Йорка уволила около 1400 сотрудников, которые отказались делать прививку от COVID-19. Нью-Йорк оказался в эпицентре событий, связанных с государственными мандатами на вакцинацию и протестом граждан их выполнять. Ранее власти начали избавляться от невакцинированных учителей государственных школ, а Верховный суд США отверг иск преподавателей, которые заявили, что мандат на вакцинацию нарушает права человека. Подробности в материале: «Это неслыханная ситуация» — в Нью-Йорке уволили невакцинированных врачей

00:51 06.10.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Манастирлиу заявила, что в министерстве намерены обеспечить рост поставок вакцины в будущем году, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Подробности в материале: В Албании ожидают прибытия миллиона доз вакцины от COVID-19 до конца года

07:03 06.10.2021 Япония в период эпидемии коронавируса. Фото: russian.news.cn

07:20 06.10.2021 Более 3,1 млн человек заразились коронавирусом в мире за минувшую неделю, более 54 тысяч скончались, сообщает ВОЗ.

07:25 06.10.2021 Штамм коронавируса «Lельта» расширил своё присутствие до 192 стран и территорий, сообщает ВОЗ.

07:33 06.10.2021 Число новых случаев заболевания COVID-19 в мире на прошлой неделе снизилось на 9%, а летальных исходов — на 4%. Об этом говорится в опубликованном 6 октября еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 9%

08:01 06.10.2021 Применение третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавирусной инфекции одобрили для людей старше 70 лет власти Испании, 5 октября сообщило на своем сайте испанское министерство здравоохранения. Читайте также: В Испании одобрили третью прививку от COVID-19 для лиц старше 70 лет

08:16 06.10.2021 Число стран, в которых был обнаружен штамм «Дельта» коронавируса, за неделю выросло на пять и составляет 192. Читайте также: Дельта-штамм коронавируса выявлен уже на территории 192 стран

08:20 06.10.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2028 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 2 тыс. носителей коронавируса

08:28 06.10.2021 За последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 20,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 20,5 тыс. носителей коронавируса

08:38 06.10.2021 За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает минздрав страны. Об этом: В Аргентине за сутки выявили свыше 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:49 06.10.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Об этом: В Колумбии за сутки выявили свыше 1,2 тыс. носителей коронавируса

08:53 06.10.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 18,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Об этом: В Индии за сутки выявили свыше 18,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:55 06.10.2021 Ученые из Испании и Канады изучили роль ряда факторов, которые влияют на выживаемость пациента при COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine. Читайте также: Учёные определили влияющие на выживаемость при COVID-19 факторы

09:17 06.10.2021 5 октября Австралия преодолела важную отметку в 80% привитых от COVID-19 граждан старше 16 лет. Всего в стране была сделана 29 305 871 прививка. Об этом 6 октября сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Австралии сообщили о темпах вакцинации от COVID-19

09:18 06.10.2021 Вьетнам в ближайшее время начнёт применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в рамках общенациональной кампании вакцинации, сообщают местные СМИ.

09:19 06.10.2021 Вакцинация в Турции. Фото: russian.news.cn

09:19 06.10.2021 6 октября в южнокорейском городе Пусан открылся 26-й Международный кинофестиваль (BIFF), сообщает Yonhap News. Читайте также: В южнокорейском Пусане открылся Международный кинофестиваль

09:22 06.10.2021 5 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 121 563, причем 216 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 216 человек

09:26 06.10.2021 6 октября министерство здравоохранения Виктории зафиксировало всплеск смертности от COVID-19, поскольку за сутки от заболевания скончались 11 человек, что стало самым большим числом в ходе третьей волны пандемии. За последние сутки в штате, расположенном в юго-восточной части Австралии, зарегистрировано 1420 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В австралийской Виктории растет число смертей от COVID-19

09:29 06.10.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 12 662 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 июня сообщает украинский минздрав. Об этом: На Украине за сутки выявили свыше 12,6 тыс. носителей коронавируса

09:31 06.10.2021 Эпидемиологическая ситуация в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе продолжает постепенно улучшаться, поскольку за последние 24 часа в регионе было зарегистрировано 594 новых случая коронавируса. Об этом 6 октября сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В австралийском Новом Южном Уэльсе снижается число носителей SARS-CoV-2

09:35 06.10.2021 За последние сутки в Квинсленде, расположенном на северо-востоке Австралии, не зарегистрировано новых случаев COVID-19 среди населения. В этой связи, выступая на пресс-конференции 6 октября, премьер-министр штата Анастейша Палащук не стала скрывать своего восторга, общаясь с журналистами, передает телеканал Nine News. Об этом: Жителей австралийского Квинсленда призвали активнее прививаться от COVID-19

09:38 06.10.2021 Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 235,8 миллиона. Об этом 6 октября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 235 млн

09:42 06.10.2021 Сегодня, 6 октября, супружеская пара из Мельбурна предстала перед Верховным судом по делу об обязательной вакцинации от COVID-19 учителей в штате Виктория (юго-восток Австралии). Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В австралийском Мельбурне решение об обязательной вакцинации оспорят в суде

09:46 06.10.2021 Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» начнут в ближайшем времени применять во Вьетнаме в рамках общенациональной кампании вакцинации. Об этом 6 октября сообщил гендиректор ведущей местной фармацевтической компании Vabiotech До Туан Дат, его слова приводит газета «Зан чи». Об этом: Во Вьетнаме в ближайшее время начнут использовать вакцину «Спутник V»

10:10 06.10.2021 В свой первый рабочий день на посту премьер-министра Нового Южного Уэльса Доминик Перротте заявил, что в связи с тем, что его штат находится на грани достижения целевого показателя по 70-процентному охвату вакцинации населения от COVID-19 двумя компонентами, вечером 6 октября он проведет экстренное заседание кабинета министров по вопросу имплементации дорожной карты по выходу Большого Сиднея из режима локдауна. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Сиднее обсудят план по выходу из локдауна

10:11 06.10.2021 Известие о том, что ученые из Испании и Канады определили главный фактор выживаемости при COVID-19 (речь идёт об уровне специфических антител против спайкового белка коронавируса), активно комментируют в социальных сетях. Правда, люди не слишком верят в практическую ценность данного исследования. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения. «Вот к чему городить весь этот огород со специфической терминологией? Для тех, кто ни разу не медик и не биолог, — это набор слов ни о чём…» — отмечает Марат. «Специфические антитела против спайкового белка SARS-CoV-2 блокируют репликацию вируса». — Я так и знала! Сразу всё стало ясно и понятно! Какие молодцы!» — иронизирует Екатерина. Читайте также: «Риски-писки и другие условности»: о главном факторе выживаемости при COVID

10:36 06.10.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи выявили ещё девять случаев заражения коронавирусом

10:39 06.10.2021 Аргентина с 19 октября отменит все ограничения на прибытие в страну авиарейсами, введённые ранее из-за пандемии. Об этом сообщает Национальное управление гражданской авиации страны.

11:11 06.10.2021 Тест на коронавирус. Гаэта, Италия (cc) Navy Medicine

11:28 06.10.2021 Несмотря на то, что, казалось бы, пандемия коронавирусной инфекции постепенно идет на спад, поскольку все больше граждан Швеции прививаются от COVID-19, расходы на борьбу с вирусом только увеличиваются. Об том 6 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В Швеции выросли расходы на борьбу с пандемией

11:31 06.10.2021 Правительство Швеции поручило Агентству по культурной экспертизе оценить масштаб последствий пандемии коронавируса для культурной жизни страны и исследовать антикризисные меры кабинета министров, направленные на их сглаживание. 6 октября ведомство опубликовало соответствующий отчет, с которым ознакомились журналисты SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции рассказали о потерях культурной сферы из-за пандемии

11:36 06.10.2021 Не вакцинированным от COVID-19 членам персонала в одном из домов престарелых в Арьеплуге (Норрботтен, Швеция) по уходу на дому больше не разрешается работать рядом с постояльцами. Вместо этого работники должны мыть посуду, мыть полы и выполнять другую грязную работу. Об этом 6 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В Швеции в доме престарелых непривитые сотрудники выполняют грязную работу

11:38 06.10.2021 В настоящее время на всей территории Швеции прививка от COVID-19 предлагается детям в возрасте от 12 до 15 лет, в связи с чем противники вакцинации активизировали свои усилия в интернете, рассылая администрациям школ и учителям электронные письма с угрозами юридического преследования. Об этом 6 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции антипрививочники ведут массовую кампанию в интернете

11:55 06.10.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 44 879 человек. Об этом 6 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 730

12:02 06.10.2021 Рекламная кампания по вакцинации в Чили. (сс) Ciberprofe

12:07 06.10.2021 Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в ОАЭ, сообщили в РФПИ.

13:10 06.10.2021 Российская однокомпонентная вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 6 октября сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом: В ОАЭ одобрили использование российской вакцины «Спутник Лайт»

13:29 06.10.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1484 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 1484 случая заражения коронавирусом

13:30 06.10.2021 РФ и Иран примут меры, чтобы ускорить процесс доставки в республику «Спутника V». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

13:46 06.10.2021 Ситуация с COVID-19 в некоторых областях Украины обретает угрожающий масштаб, эти регионы могут перейти в ближайшие дни в «красную зону». Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

14:02 06.10.2021 За минувшую неделю (с 26 сентября по 2 октября) в Южной Корее выявили 3213 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее выявили более 36 тыс. носителей новых штаммов коронавируса

14:27 06.10.2021 Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (сс) Whispyhistory

14:37 06.10.2021 Российская и иранская стороны договорились ускорить реализацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране, а также обсудили возможность производства препарата в этой стране. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 6 октября на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Читайте подробнее: Москва и Тегеран договорились о производстве «Спутника V» в Иране

15:15 06.10.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1991 и достигло 549 817. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили свыше 1,9 тыс. носителей коронавируса

15:16 06.10.2021 Комиссия по иммунопрофилактике дала добро на бустерные (третьи) дозы вакцины от коронавируса COVID-19 в Эстонии. Об этом сообщили в министерстве здоровья и труда Эстонии. Подробности в материале: Ревакцинацию от ковида в Эстонии решено делать только вакциной Pfizer

15:29 06.10.2021 В Латвии суточные показатели заражения жителей республики коронавирусом вновь демонстрируют максимальные показатели за все время эпидемии. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний со ссылкой на собственные данные. Подробности в материале: Число положительных тестов на ковид в Латвии приблизилось к максимуму

15:41 06.10.2021 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в некоторых областях Украины обретает угрожающий масштаб. Об этом 6 октября на заседании правительства страны заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом: На Украине пандемия COVID-19 приобретает угрожающие масштабы — Шмыгаль

15:54 06.10.2021 В Латвии принято решение о компенсации расходов ковид-больных и их родных на кислородную терапию в домашних условиях. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv. Мера должна заметно ослабить давление на национальную систему здравоохранения и освободить часть коек в больницах и клиниках Латвии для тяжелых ковид-больных, считают в министерстве здравоохранения страны. Читайте подробнее: Кислородная терапия на дому — в Латвии нашли способ освободить койко-места

16:02 06.10.2021 Человек в маске. Словения. (сс) ŽupaBA VUCBA

16:18 06.10.2021 Дети и подростки до 18 лет в Эстонии могут завершить карантин от коронавируса COVID-19 на седьмой день, сделав соответствующий тест. Об этом говорится в решении правительства Эстонии, сообщил местный портал DELFI. Читайте подробнее: Школьникам Эстонии сократили сроки ковид-карантина

16:22 06.10.2021 В Черногории 54,2 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 47,7 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения. Об этом: В Черногории полностью привили 47,7% взрослого населения

16:25 06.10.2021 В Черногории еще 11 человек умерли от последствий, связанных с ковидом. Институт общественного здравоохранения объявил, что в общей сложности было диагностировано 352 новых положительных случая инфекции. Об этом: В Черногории падает число зараженных, но растет смертность от ковида

17:19 06.10.2021 Применение вакцины от COVID-19 Moderna приостановлено для всех жителей Швеции, которые родились в 1991 году или позднее. Об этом 6 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter со ссылкой на решение Агентства общественного здравоохранения Швеции, опубликованное на веб-сайте ведомства. Об этом: В Швеции приостановили введение вакцины Moderna лицам младше 30 лет

17:27 06.10.2021 Профессор Каролинского института (Стокгольм) Матти Сэлльберг считает, что пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом должны ревакцинироваться от COVID-19 не реже одного раза в год. Таким образом, дает понять ученый, повторная иммунизация четвертой и даже пятой дозами вакцины вполне реальна. Об этом он рассказал 6 октября в эфире телеканала SVT Nyheter. Читайте подробнее: Пожилым необходимо ревакцинироваться от COVID-19 один раз в год — профессор

17:35 06.10.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 13. Данная информация была опубликована 6 октября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 13 человек

17:54 06.10.2021 Правительство Германии, вероятно, само не верит в эффективность вакцинации против коронавируса, заявил 6 октября редактор немецкого издания Die Welt Штефан Ауст. Об этом сообщает ИА Красная Весна. Читайте также: Власти ФРГ сами не верят в эффективность вакцин от коронавируса — Die Welt

17:59 06.10.2021 Китайцы в масках. (сс) zhizhou deng (6)

18:23 06.10.2021 Новую тактику стали применять террористы с приходом пандемии. Они используют больных коронавирусом для заражения гражданских и военных, заявил 6 октября замсекретаря СБ РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете». Об этом: Новая тактика. Террористы используют больных COVID-19 для новых заражений

18:38 06.10.2021 Киргизский чиновник утверждает — в Киргизию и в другие страны завезли противокоронавирусный препарат AstraZeneca с крайне малым остаточным сроком годности. Об этом: В парламенте Киргизии требуют наказать чиновников за просроченную вакцину

19:01 06.10.2021 Эффективность вакцины компании Moderna через семь месяцев после прививки составляет 89%, сообщили эксперты итальянского Высшего института здравоохранения.Через 6 месяцев после прививки вероятность госпитализации зараженных снижается на 96%, вероятность летального исхода — на 99%. Читайте подробнее: Итальянские врачи подтвердили эффективность вакцины Moderna

19:27 06.10.2021 Общая аудиенция папы Франциска в Ватикане в среду, 6 октября, прошла без соблюдения итальянских антикоронавирусных ограничений, передают национальные СМИ. Для посещения «общественных пространств» по итальянским правилам нужно предъявлять антикоронавирусные сертификаты, но проверки не проводились. Общая аудиенция папы — это, по сути, молитвенная встреча, и должны действовать те же правила, что и в отношении служб (то есть предъявление сертификатов не обязательно), пояснили свою позицию в Ватикане. Об этом: На аудиенцию папы Франциска пустили без COVID-сертификатов

20:31 06.10.2021 Оперштаб Италии по борьбе с коронавирусом предлагает местным властям разрешить открыть дискотеки и танцевальные клубы, но ограничить предельную заполняемость 35% в закрытых помещениях и 50% — на открытом воздухе. Это очень странное предложение, непонятно, почему владельцам «антикоронавирусных сертификатов» нельзя скапливаться именно на дискотеках, но можно — на стадионах и в иных местах, отметил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. Представители индустрии также отметили, что в нынешней версии предложение оперштаба их не устраивает, поскольку такая заполняемость не позволит им обеспечить окупаемость заведений. Об этом: Итальянские дискотеки разрешат заполнить на треть

22:14 06.10.2021 Мусульмане в масках во время молитвы. (сс) Uda Fiqur

22:56 06.10.2021 В мире за последние сутки зафиксирован 396 941 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 6491 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено почти 400 тысяч новых случаев COVID-19

22:59 06.10.2021 Папа Франциск I

23:42 06.10.2021 В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 173 190 случаев заражения коронавирусом, 162 322 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2734 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них девять — за последние 24 часа. Продолжается рост смертности. Читайте также: В Албании за сутки выявили 572 носителя коронавируса

23:52 06.10.2021 Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случаев было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 10 819. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 406 носителей коронавируса

00:00 07.10.2021 Всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 160 279 случаев заражения, не считая сербское население края, свыше 155 тысяч пациентов уже здоровы, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, один из них — за последние сутки. Читайте также: В Косово за сутки выявили 41 носителя коронавируса

02:21 07.10.2021 Около 800 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции были экспортированы Евросоюзом в 130 стран с начала пандемии коронавируса, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 октября в ходе пресс-конференции. Кроме того, еще 500 млн доз ЕС направил за рубеж безвозмездно. Читайте подробнее: ЕС направил за рубеж 1,3 млрд доз вакцин от COVID-19

02:43 07.10.2021 Клинические испытания единой вакцины намечены на конец 2022 года. Пока единая вакцина не создана, специалисты рекомендуют вакцинироваться от гриппа и от COVID-19, так как одной вакцины недостаточно для выработки иммунитета. Читайте также: Платформу для единой вакцины от гриппа и COVID-19 разработали в России

06:05 07.10.2021 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступила к поставкам в Северную Корею лекарственных средств для борьбы с COVID-19. Об этом 7 октября сообщило южнокорейское агентство Yonhap. Читайте подробнее: ВОЗ сообщила о начале поставок в КНДР препаратов для борьбы с COVID-19

06:25 07.10.2021 Президент Боливии Луис Арсе объявил, что в ближайшие дни в страну поступит более полумиллиона экземпляров второй дозы российской вакцины «Спутник V». Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter. По его словам, партия вакцины поступит в страну 12 и 13 октября, и она полностью покроет схему вакцинации людей, которые уже получили первую прививочную дозу. Читайте подробнее: В Боливии анонсировали прибытие новой партии «Спутника V»

06:30 07.10.2021 Правительство Доминиканской Республики объявило о планах не продлевать введённое ранее в стране для борьбы с COVID-19 чрезвычайное положение. Об этом заявил юридический советник исполнительной власти Антолиано Перальта, сообщает Prensa Latina. Действующее ныне чрезвычайное положение закончится 11 октября. Подробности в материале: Доминикана не будет продлевать режим чрезвычайного положения

06:58 07.10.2021 Полный курс вакцинации в Бразилии прошли 95 млн жителей страны старше 18 лет, что составляет более 60% взрослого населения. Подробности в материале: В Бразилии привились от COVID-19 60% взрослого населения страны

08:06 07.10.2021 Коронавирус SARS-CoV-3 может появиться в будущем в результате передачи SARS-CoV-2 от человека летучим мышам. Об этом заявил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа 7 октября в ходе конференции Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Читайте подробнее: Сингапурский ученый допустил появление коронавируса SARS-CoV-3

08:16 07.10.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2427 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 2,4 тыс. носителей коронавируса

08:31 07.10.2021 В Молдавии в течение суток 6 октября выявили 1588 случаев заражения коронавирусом в ходе 8688 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили почти 1600 носителей коронавируса

08:44 07.10.2021 В Грузии нужно будет ввести принудительную вакцинацию от COVID-19, если в течение следующих трёх недель не вырастет число желающих сделать себе прививку. Об этом 6 октября заявил журналистам глава Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы Иване Чхаидзе. Читайте подробнее: Врач в Грузии сказал, что поможет избежать принудительной вакцинации

09:15 07.10.2021 Многие школьники из Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) вернутся за парты раньше, чем ожидалось, и множество других ограничений будет снято раньше, чем было объявлено ранее, в соответствии с изменениями в дорожной карте штата по выходу из локдауна. Об этом 7 октября объявил премьер-министр штата Доминик Перротте, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Новом Южном Уэльсе скорректировали план выхода из локдауна

09:18 07.10.2021 7 октября в Южную Корею доставят 2,63 млн доз вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: Новую партию вакцины Moderna доставят в Южную Корею 7 октября

09:19 07.10.2021 Выступая на пресс-конференции 7 октября, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна находится на «финишной прямой» и скоро победит COVID-19 после того, как Новый Южный Уэльс достиг 70-процентного охвата вакцинацией двумя компонентами. Об этом сообщил телеканал Nine News. Об этом: Моррисон: Австралия вышла на финишную прямую в борьбе с COVID-19

09:21 07.10.2021 За последние 24 часа в Австралии было сделано более 330 000 прививок от COVID-19, это означает, что каждую минуту более 230 австралийцев проходят вакцинацию. Об этом со ссылкой на статистику министерства здравоохранения Австралии сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В Австралии каждую минуту от COVID-19 вакцинируется 230 человек

09:25 07.10.2021 За последние сутки в Квинсленде, расположенном на северо-востоке Австралии, было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Однако речь идет о пяти моряках на судне и еще одном человеке, прилетевшем из Шотландии и находящемся на карантине в отеле. Таким образом, за сутки в штате не было выявлено ни одного местного случая заражения коронавирусом. Об этом 7 октября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Квинсленде за сутки выявили шесть носителей коронавируса

09:28 07.10.2021 В настоящее время в одной из больниц Мельбурна (столица Виктории, юго-восток Австралии) 16-летний подросток борется за свою жизнь в реанимации после того, как он посетил вечеринку, устроенную в честь дня рождения сверстника, и заболел COVID-19. Об этом 7 октября сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии подросток попал в реанимацию с COVID-19 после вечеринки

09:29 07.10.2021 65 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 6 октября в ходе 297 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии за сутки выявили более 60 носителей коронавируса

09:30 07.10.2021 В министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что Джакарта занимает первое место в регионе с самым высоким распространением штамма «Дельта», сообщает CNN Indonesia. Об этом: В столице Индонезии выявили 1023 случая заражения штаммом «Дельта»

09:40 07.10.2021 В Дании подростков до 18 лет прекратили прививать вакциной американской компании Moderna против COVID-19. Управление здравоохранения страны решило приостановить вакцинацию несовершеннолетних этим препаратом «в качестве меры предосторожности». Об этом сообщает издание The Local. Об этом: В Дании подростков до 18 лет перестали прививать вакциной Moderna

09:52 07.10.2021 Власти Чехии не планируют восстанавливать действовавшие в стране жесткие ограничения из-за роста числа больных COVID-19. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью газете Mlada fronta DNES. Подробности в материале: Власти Чехии не планируют возвращать жесткие ограничения из-за COVID-19

10:09 07.10.2021 Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что австралийцам, имеющим право на получение выплаты в связи со стихийным бедствием из-за пандемии COVID-19, необходимо будет повторно подавать заявку на компенсацию из-за потери работы каждую неделю по мере роста национального уровня вакцинации и снятия локдаунов. Об этом 7 октября сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В Австралии изменят порядок получения ковид-выплат

10:10 07.10.2021 Новозеландцы, которым удалось избежать заболевания COVID-19, должны быть готовы к встрече с коронавирусом к Рождеству. С таким призывом обратился к жителям страны один из ведущих эпидемиологов Новой Зеландии Майкл Бейкер 7 октября, выступая на радиостанции NRZ, пишет британская The Guardian. Подробности в материале: В Новой Зеландии предупредили о росте уровня распространения коронавируса

10:16 07.10.2021 В Азербайджане медики в течение суток 6 октября выявили 1009 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 9828 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом: В Азербайджане за сутки выявили более 1000 случаев заражения коронавирусом

10:30 07.10.2021 Третья доза вакцины от COVID-19 нужна для того, чтобы поддерживать в организме высокое количество антител. Об этом 7 октября сказал агентству «Азери-Пресс» руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям в Азербайджане инфекционист Васиф Алиев. Подробности в материале: В Азербайджане призвали делать третью прививку от COVID-19

10:50 07.10.2021 Американские и китайские ученые планировали создать новые коронавирусы ещё до пандемии COVID-19, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на «слитые» заявки на грант, представленные в Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA). Читайте также: В Британии сообщили о разработке учёными коронавируса до пандемии COVID-19

10:54 07.10.2021 Власти Эквадора заявили об увеличении числа случаев заражения коронавирусом по всей стране, что, по их мнению, связано с непривитым населением старше 18 лет. Об этом пишет Prensa Latina. Министр здравоохранения Эквадора Ксимена Гарсон заявила, что этот рост — незначительный и что также наблюдается увеличение числа смертей от COVID-19. Подробности в материале: В Эквадоре заявили о росте числа выявленных случаев заражения коронавирусом

11:07 07.10.2021 В ходе 1369 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 399 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили почти 400 случаев заражения коронавирусом

11:07 07.10.2021 6 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что 216 иранцев скончались от коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 216 человек

11:36 07.10.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 7 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте подробнее: На базах США в Южной Корее выявили тринадцать носителей коронавируса

11:48 07.10.2021 6 октября Агентство общественного здравоохранения Швеции временно приостановило введение вакцины от COVID-19 производства Moderna лицам моложе 30 лет. По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, посетившего вечером того же дня студию телеканала SVT, для принятия этого решения были веские причины. Читайте подробнее: Тегнелл прокомментировал приостановку применения вакцины Moderna в Швеции

11:51 07.10.2021 4 и 5 октября в регионе Норрботтен (север Швеции) удалось выявить 79 новых случаев заражения коронавирусом. В частности, особенно в статистике выделяется историческая область Турнедален, где проживают представители одноименного этноса. Об этом 7 сентября сообщил телеканал SVT. Подробности в материале: В шведском Норрботтене сообщили о вспышке коронавируса

11:51 07.10.2021 В агентстве по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии заявили об эффективности вакцины Zifivax, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии одобрили вакцину Zifivax от коронавируса

12:00 07.10.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 31 828 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2228 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 7 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 2200 носителей коронавируса

12:18 07.10.2021 7 октября в Финляндии прекращена вакцинация мужчин моложе 30 лет вакциной от COVID-19 компании Moderna из-за повышенного риска миокардита. Об этом сообщил шведский новостной портал Omni. Подробности в материале: В Финляндии не намерены прививать мужчин до 30 лет вакциной Moderna

12:25 07.10.2021 На предприятиях в Сербии было произведено 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» по российской технологии. Об этом 7 октября сообщил министр, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) с сербской стороны Ненад Попович по итогам подписания протокола 19-го пленарного заседания МПК. Об этом: В Сербии произвели 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V»

12:30 07.10.2021 В Цхинвали закрыли три школы на карантин из-за роста числа заболеваний COVID-19, гриппом и ОРВИ. Об этом 7 октября сообщила агентству «Рес» главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочиева. Читайте также: В Южной Осетии начали закрывать школы на карантин

12:36 07.10.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 36 770 человек. Об этом 7 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: В Южной Корее от COVID-19 привили 77,6% населения

12:42 07.10.2021 В Индонезию доставили новую партию вакцины против коронавируса от компании Pfizer, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: Индонезия получила новую партию вакцины против коронавируса

12:49 07.10.2021 В Азербайджане на дому будут лечиться от COVID-19 не только те, у кого болезнь протекает в лёгкой и бессимптомной форме. Об этом 7 октября сообщил журналистам главный инфекционист минздрава республики Тайяр Эйвазов. Об этом: В Азербайджане будут оставлять лечиться на дому больше пациентов с COVID-19

12:55 07.10.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 7 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили ещё четырнадцать случаев заражения коронавирусом

13:04 07.10.2021 Уже после 10 октября нынешнего года в Эстонии будут регистрировать в среднем по 700−800 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом сообщил rus.err.ee со ссылкой на прогноз Департамента здоровья страны. Об этом: Департамент здоровья: прогнозы по ковид-эпидемии для Эстонии неутешительные

13:42 07.10.2021 В Черногории уже 800 человек привили третьей дозой вакцины от коронавируса, и интерес населения к вакцинации растет, сообщают в институте общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Черногории третьей дозой вакцины от коронавируса привили уже 800 человек

13:46 07.10.2021 По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 1393 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 1393 случая заражения коронавирусом

14:17 07.10.2021 Рига. Латвия [(cc) Vivid_Cafe]

14:21 07.10.2021 Погибший в битве с коронавирусом медик из Эстонии увековечен в портретной галерее российской художницы ELENA KIRMIZI NAR (Елены Сухоруковой). Об этом сообщил эстонский портал gazeta.ee. Сообщается, что портретная галерея в настоящий момент демонстрируется в России в составе персональной выставки художницы «Воины Гиппократа». Об этом: Врач из Нарвы увековечен в российской галерее медиков

14:23 07.10.2021 В Грузии разрешается делать гражданам ряда категорий третью прививку от COVID-19. Об этом 7 октября сообщила журналистам замглавы минздрава республики Тамар Габуния. Читайте подробнее: В Грузии разрешили делать третью прививку от COVID-19

14:28 07.10.2021 Правительство Индонезии объявило, что количество людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса, составило 54 959 545 или 26,39% населения страны, сообщает Kompas. Подробности в материале: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 54 млн человек

14:44 07.10.2021 В Грузии 15 октября в ряде регионов стартует недельный марафон вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Подробности в материале: В Грузии анонсировали недельный марафон вакцинации от COVID-19

15:04 07.10.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 345 тестов на коронавирус, из которых 89 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 7 октября сообщила агентству «Рес». Подробности в материале: В Южной Осетии выявили ещё почти 90 случаев заражения коронавирусом

15:25 07.10.2021 Власти Финляндии продлили до конца октября ограничения на въезд в свою страну из России и ряда других государств. Причиной тому стал недостаточный охват вакцинацией граждан Финляндии и замедление темпа прививочной кампании. Читайте также: В Финляндию по-прежнему нельзя: недостаточный охват вакцинацией

15:30 07.10.2021 В Армении за последние сутки провели 9598 исследований на коронавирус, из которых 1309 дали положительный результат. Об этом 7 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Об этом: В Армении за сутки выявили более 1300 случаев заражения коронавирусом

16:02 07.10.2021 Заболевшие COVID-19 в Индонезии. russian.news.cn

16:37 07.10.2021 Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с запросом одобрения созданного ими препарата для вакцинации от коронавируса детей, возраст которых колеблется в рамках от 5 до 11 лет. Об этом 7 октября сообщает официальная страница компании Pfizer в Twitter. Читайте также: Pfizer запросила у США одобрение её COVID-вакцины для детей от пяти лет

16:55 07.10.2021 Правительство Эстонии одобрило предложение министерства социальных дел о финансовой поддержке учреждений социального попечения в соответствии с тем, как в них проходит вакцинация работников, а также вакцинация клиентов бустерной (третьей) дозой. Об этом сообщила канцелярия правительства страны. Читайте подробнее: Господдержку домов престарелых в Эстонии привязали к уровню их вакцинации

16:59 07.10.2021 В Латвии в четверг, 7 октября, введена чрезвычайная ситуация (ЧС) в национальном здравоохранении. Как сообщил латвийский портал Diena, соответствующее решение одобрило правительство на своем заседании. Об этом: Латвия объявила чрезвычайную ситуацию из-за ковида

17:13 07.10.2021 Представители Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии считают, что в последнее время коронавирус COVID-19 распространяется среди жителей республики, выдавая себя за насморк или легкую простуду. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv. Читайте также: Латвия: коронавирус чаще всего проявляется как насморк

17:35 07.10.2021 В Черногории 54,4 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 48,1 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения. Подробности в материале: В Черногории полностью привили 48,1% взрослого населения

17:47 07.10.2021 Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, за прошедшие сутки в от ковида скончались 7 человек, и было выявлено 444 новых случая заражения. Читайте также: В Черногории за сутки от ковида умерли семеро человек

18:00 07.10.2021 Два медицинских исследования, опубликованные 6 октября, подтвердили, что вакцина от коронавируса компании Pfizer обеспечивает иммунную защиту примерно на два месяца, сообщает 7 октября CNN. Об этом: Американская вакцина Pfizer защищает от COVID-19 всего два месяца

18:00 07.10.2021 Компании Pfizer и BioNTech обратились к федеральным регулирующим органам США с просьбой разрешить экстренное использование их вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает 7 октября USA Today. Подробности в материале: Pfizer подала заявление в США на одобрение вакцины для детей от 5 до 11 лет

18:02 07.10.2021 Вакцина компании Pfizer для детей от 5 до 11 лет может быть готова уже в ноябре при условии, что ее одобрят федеральные регулирующие органы здравоохранения, заявил 7 октября ответственный в администрации Белого дома за координацию борьбы с пандемией COVID-19 Джеффри Зиентс. Подробности в материале: Белый дом: вакцинация детей от 5 лет может начаться в ноябре

18:13 07.10.2021 Вакцинация в Турции russian.news.cn

19:01 07.10.2021 На год отложено из-за пандемии проведение Женевского международного автосалона, который должен был открыться в феврале 2022 года, сообщили 7 октября на сайте мероприятия. Читайте также: Женевский автосалон — 2022 перенесли

19:17 07.10.2021 Более половины объёмов производства российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» к ноябрю 2021 года будет находиться за пределами России, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Подробности в материале: Более 50% объёма вакцины «Спутник V» к ноябрю будут производить за рубежом

19:38 07.10.2021 Во многих частях мира эпидемию коронавируса наконец удалось взять под контроль, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.Это стало возможным благодаря кампании вакцинации, отметил он. В то же время коронавирус продолжает оставаться серьезной проблемой для многих стран мира, в конце сентября 2021 года от последствий заражения в мире ежедневно умирали 50 тысяч человек, такие показатели «совершенно неприемлемы», добавил Драги. Читайте также: Премьер Италии: коронавирус под контролем, но число жертв огромно

19:43 07.10.2021 Властям всех стран мира следует усилить борьбу с дезинформацией вокруг темы вакцинации от коронавируса, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Вакцинация — важнейшая составляющая победы над эпидемией, а исследования показывают, что регулярный «прием» антивакцинных сообщений снижает желание прививаться на 6%, отметил он. Подробности в материале: Премьер Италии призвал усилить борьбу с вакцинной дезинформацией

19:53 07.10.2021 Продолжительность карантинов в школах Италии будет сокращена, заявил заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.При этом предполагается, что на карантин будут отправлять только тех учащихся и преподавателей, кто находился в близком контакте с выявленными зараженными. Об этом: В Италии сократят школьные COVID-карантины

19:56 07.10.2021 Кенийцы в масках. (сс) DaveRastaman69

19:57 07.10.2021 Вакцинация от COVID-19 в Швеции продолжается, как и дискуссии о том, как и когда следует ревакцинироваться третьей дозой. По словам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла, ревакцинация пожилых людей может начать не раньше наступления Рождества. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 7 октября, передает новостной портал Omni. Об этом: Тегнелл: ревакцинация пожилых жителей Швеции начнется после Рождества

19:59 07.10.2021 В Сербии за последние сутки подтверждено почти 7000 новых случаев заражения коронавирусом, от последствий COVID-19 умер 51 пациент. Такие данные 7 октября опубликовало министерство здравоохранения Сербии. Читайте также: Президент Сербии: Государство закупило лучшие лекарства от COVID-19

19:59 07.10.2021 Поскольку в Швеции были отменены ковид-ограничения 29 сентября, то сейчас статистика показывает незначительное увеличение распространения коронавирусной инфекции. Однако, по словам вирусолога Никласа Арнберга, потребуется как минимум две недели, прежде чем реальные последствия снятия мер по инфекционному контролю станут более отчетливыми. Об этом он заявил 7 октября в интервью газете SvD. Об этом: В Швеции может ухудшиться эпидситуация в течение двух недель — вирусолог

20:01 07.10.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 15. Данная информация была опубликована 7 октября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 15 человек

20:34 07.10.2021 Правительство Болгарии рассматривает вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств на борьбу с пандемией COVID-19, а также на поддержку деятельности предприятий, выпускающих соответствующие медпрепараты, передаёт 7 октября Болгарское телевидение. Об этом: Власти Болгарии выделят €2 млн на борьбу с пандемией

20:56 07.10.2021 Правительство Италии намерено снять ограничения по заполняемости театров и кинотеатров страны. Предельная заполняемость стадионов будет увеличена до 75%, кроме того, после многомесячного перерыва будут открыты дискотеки (заполняемость — 50%).Новые правила вступят в силу 11 октября 2021 года. Для доступа в общественные пространства по-прежнему необходимо иметь «антикоронавирусные» сертификаты. Читайте подробнее: Власти Италии отменяют ограничения для театров и кинотеатров

21:02 07.10.2021 С начала пандемии в Греции подтверждено 671 040 случаев инфицирования. Читайте подробнее: Число заражений коронавирусом в Греции превысило 671 тыс

21:16 07.10.2021 Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 309 случаев заражения, не считая сербское население края, 155 671 пациент уже здоров, менее трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, причем в последние сутки жертв зарегистрировано не было. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 30 носителей коронавируса

21:27 07.10.2021 Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 10 785. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки умерли 20 пациентов с COVID-19

21:34 07.10.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 448 770 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 7764 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено около 450 тысяч новых случаев COVID-19

21:50 07.10.2021 Центр вакцинации против коронавируса в Болгарии. (сс) Oleg Morgan

22:35 07.10.2021 Британия сократила до семи число стран красного списка по ковиду. Россию изменения не затронули. В этот список входят страны, по прибытии из которых необходимо провести 10 дней на карантине в специальных гостиницах за свой счет.

22:54 07.10.2021 Центр вакцинации во Франции. (сс) Benoît Prieur