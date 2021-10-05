Оренбург, 5 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил педагогов с Днем учителя. «Во все времена профессия педагога считалась особенной. Она требует высокой самоотдачи, преданности своему делу, терпения, понимания интересов и потребностей ученика. Вы не просто делитесь знаниями — вы передаёте воспитанникам свою мудрость, «заражаете» интересом к жизни. У каждого из нас есть учитель, которому хочется сегодня сказать: «Огромное спасибо!», — сказал он, обращаясь к учителям.

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

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В системе образования Оренбургской области работает более 30 тысяч педагогов. Губернатор подчеркнул, что каждый из них вносит вклад в формирование интеллектуального потенциала региона. В 2021 году педагоги подготовили 145 стобалльников, из них двое выпускников получили высшие баллы по трём предметам. Восемь выпускников стали дважды стобалльниками.

«В каждом успехе ученика — огромная заслуга учителей», — отметил Паслер и поблагодарил педагогов за самоотверженный труд, чуткость, ответственность, профессионализм, пожелав крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, семейного благополучия.