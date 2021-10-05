Чебоксары, 5 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Россия должна иметь собственные информационные системы. В федеральном законодательстве есть все возможности, чтобы обеспечивать необходимые условия ведения бизнеса, но при этом быть резидентом РФ. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос о деятельности «Яндекса» — компании с признаками иностранного агента, головное юридическое лицо которой зарегистрировано в Нидерландах.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Руководитель республики напомнил, что, работая в Госдуме, изучал материалы и аналитические выкладки специалистов в рамках разработки законопроекта о суверенном интернете.

«Имея составляющие законодательного решения, понял, что это просто необходимость для того, чтобы мы двигались дальше и были уверены в завтрашнем дне», — сказал Олег Николаев.

По его словам, «если большая информационная компания, называемая российской, возможно, будет называться иноагентом — это нездорово»:

«Уверен, это понимают и собственники, и менеджмент. Президент Владимир Путин всегда говорил, что управление компанией через офшоры делает уязвимой, прежде всего, саму эту компанию. Если менеджмент и собственники не прислушаются, то может настать такой момент, когда даже государство не сможет защитить такие организации. На мой взгляд, сегодня в российском законодательстве есть все возможности, чтобы обеспечивать необходимые условия ведения бизнеса, но при этом быть резидентом России. Это могут быть и специальные административные районы, и иные территории, где условия ведения бизнеса идентичны мировым офшорными территориями».

Говоря об информационном воздействии и манипуляции молодёжью, Олег Николаев подчеркнул, что «надо идти по пути открытого рассказа и диалога»:

«Необходимо вовлекать в обсуждение и принятие решений молодое поколение. За счёт такого подхода мы сформируем доверие к тем процессам, которые происходят, а самое главное — сопричастность к ним. Мне кажется, эти составляющие имеют колоссальное значение для суверенитета страны. В таком случае неокрепшие умы молодых людей не будут атакованы через сомнительные современные информационные системы, которые сейчас очень мобильны и многопространственны. В этой связи, несомненно, у нас должны быть свои информационные системы».