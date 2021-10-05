В России за сутки ликвидировали десять лесных пожаров
Москва, 5 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России десять лесных пожаров на общей площади 12 га. Об этом 5 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».
(сс) Kaibab National Forest
Лесной пожар
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
Также сообщается, что в настоящее время в России ведутся работы по активному тушению лесных пожаров на общей площади 48 га.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября стало известно, что на территории Якутии не было зарегистрировано ни одного лесного пожара.