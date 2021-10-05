Москва, 5 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России десять лесных пожаров на общей площади 12 га. Об этом 5 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.10.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали десять лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России ведутся работы по активному тушению лесных пожаров на общей площади 48 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября стало известно, что на территории Якутии не было зарегистрировано ни одного лесного пожара.